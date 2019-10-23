Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...

Son dakika haberine göre Terör örgütü YPG, Soçi anlaşması çerçevesinde sınırın 30 kilometre altına çekiliyor. Erdoğan, "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak" açıklamasında bulunmuştu. Süre sonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak.

Son dakika haberine göre Terör örgütü YPG, Soçi anlaşması çerçevesinde sınırın 30 kilometre altına çekiliyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi şehrinde dün bir araya geldi.

Erdoğan ile Putin arasındaki kritik zirvede Suriye'nin kuzeyi için önemli bir mutabakata varıldı. Mutabakat kapsamında bugün saat 12.00'den itibaren 150 saat içinde Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girdi.







Buna göre Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte ilgili bölgeden çıkarılacak.



Süre sonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak.