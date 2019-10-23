23 Ekim 2019, Çarşamba
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Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
RUSYA’YA VERİLEN SÜRE BAŞLADI

Son dakika haberine göre Terör örgütü , Soçi anlaşması çerçevesinde sınırın 30 kilometre altına çekiliyor. Erdoğan, "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak" açıklamasında bulunmuştu. Süre sonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak.

Son dakika haberine göre Terör örgütü , Soçi anlaşması çerçevesinde sınırın 30 kilometre altına çekiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi şehrinde dün bir araya geldi.

Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak? ERDOĞAN İLE PUTİN ANLAŞTI! PEKİ 150 SAATİN SONUNDA NE OLACAK?

Erdoğan ile Putin arasındaki kritik zirvede Suriye'nin kuzeyi için önemli bir mutabakata varıldı. Mutabakat kapsamında bugün saat 12.00'den itibaren 150 saat içinde Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girdi.



Buna göre Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte ilgili bölgeden çıkarılacak.

Süre sonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NDAN SOÇİ MUTABAKATINA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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