Tüm dünyanın Türkiye'nin zaferi dediği ABD ve Rusya anlaşmalarını CHP beğenmedi
Tüm dünya Türkiye'nin önce ABD ile sonra da Rusya ile yaptığı anlaşmaları zafer olarak değerlendirip manşetlerine taşırken CHP'li vekil Tuncay Özkan anlaşmaları eleştirmeye kalkıştı. Tuncay Özkan, “Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYD mesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam’da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!...” dedi.
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, önce ABD ile daha sonra da Rusya ile yapılan anlaşmalarla büyük bir başarıya imza atmıştı.
Her iki anlaşmada da YPG'nin Türkiye'nin istediği noktaya çekilmesine karar verilmiş ve bu karar dünya basınında Türkiye'nin zaferi olarak görülmüştü.
GERİ KALMADILAR
Ancak dünya Türkiye'nin zaferini manşetlere taşırken muhalefet kavramını yanlış anlayan CHP, her iki anlaşmayı da eleştirmekten geri durmadı.
İŞTE ÇAMUR ATMAYA KALKTIĞI O İFADELER
Dün Soçi'de Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında varılan anlaşmayı eleştiren CHP milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYD mesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam'da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!..." ifadelerini kullandı.
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