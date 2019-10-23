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Tüm dünyanın Türkiye'nin zaferi dediği ABD ve Rusya anlaşmalarını CHP beğenmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
CHP TÜRKİYE'NİN ZAFERİ BEĞENMEDİ!

Tüm dünya 'nin önce ABD ile sonra da ile yaptığı anlaşmaları zafer olarak değerlendirip manşetlerine taşırken 'li vekil anlaşmaları eleştirmeye kalkıştı. Tuncay Özkan, “Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. / mesut. bayram ediyor. için daha iyisi ’da kayısı. gülüyor. hani bana diyor. Arabistan, keyifli. ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. de kaybeden kim? !...” dedi.

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, önce ABD ile daha sonra da ile yapılan anlaşmalarla büyük bir başarıya imza atmıştı.

Her iki anlaşmada da 'nin Türkiye'nin istediği noktaya çekilmesine karar verilmiş ve bu karar dünya basınında Türkiye'nin zaferi olarak görülmüştü.

GERİ KALMADILAR

Ancak dünya Türkiye'nin zaferini manşetlere taşırken muhalefet kavramını yanlış anlayan , her iki anlaşmayı da eleştirmekten geri durmadı.

İŞTE ÇAMUR ATMAYA KALKTIĞI O İFADELER

Dün Soçi'de Rusya Başkanı ve Başkan Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında varılan anlaşmayı eleştiren CHP milletvekili , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. / mesut. bayram ediyor. için daha iyisi 'da kayısı. gülüyor. hani bana diyor. Arabistan, keyifli. ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. de kaybeden kim? !..." ifadelerini kullandı.

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