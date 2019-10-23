Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
Son dakika haberi... Kremlin, terör örgütünün yapılan anlaşmaya göre Türkiye sınırından çekilmemesi halinde ezileceğini açıkladı.
Türkiye ve Rusya'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni açıklama yapıldı. Moskova yönetimi, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini duyurdu.
Kremlin ayrıca, ABD'nin 'ihanet ettiği' YPG'lileri sınıra yakın kalıp Türk ordusuyla savaşmaları için cesaretlendirdiğini öne sürdü.
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