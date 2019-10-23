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23.10.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akar, harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok diyerek,"Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar." dedi. Öte yandan ABD ile yaptırımların kalkması gerektiğine işaret ederek,"Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz." dedi.

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