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Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
VAN'DA TERÖR OPERASYONU! ASKERLER TEK TEK ÇIKARDI

Jandarma Genel Komutanlığı, 'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya ait tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü 'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi imha edildi.

Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı VAN'DA TERÖR OPERASYONU! ASKERLER TEK TEK ÇIKARDI

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