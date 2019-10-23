Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Jandarma Genel Komutanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
"Kıran-Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi imha edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- İbrahim Kalın: Mutabakat sayesinde büyük bir kriz önlendi
- Son dakika: Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 şehit, 7 yaralı
- Erdoğan ve Putin anlaştı, müşterek çalışmalar başlıyor
- Tunç Soyer çark etti ama ses kaydı çıktı!
- Hükümetten "PKK açıklaması"
- FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Rusya’ya verilen süre başladı
- CHP Türkiye'nin zaferi beğenmedi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"
- Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...
- Son dakika: İran'dan Putin ile Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatı hakkında açıklama
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar
- Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı
- Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
- İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- NBA maçları hangi kanalda? NBA’de yeni sezon heyecanı başlıyor!
- Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video