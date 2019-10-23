Sabah yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Bakan Albayrak KOBİ'lerin ayağına gidiyor

Bugüne kadar ihmal edilen milli ekonomiye geçiş için ilk kez bu kadar gözle görünür tedbirler alındı. Yapılan tüm saldırılara direnç gösteren Türkiye ekonomisine yönelik olarak Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör önemli bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi bürokrasisi ile birlikte sahaya inerek sanayici, esnaf ve KOBi'leri dinlemeye hazırlanıyor. Yarın startı verilmesi planlanan programla birlikte hem bankacılık sektöründe alınan kararların, destek paketlerinin yansımalarına bakılacak hem de eksik yönler varsa düzeltilmesi için adımlar atılacak." ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah yazarı Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkan satır başları:

Malumunuz, küresel açıdan belirsizlikle dolu, Suriye'deki risklerin tavan yaptığı, Türkiye ekonomisinin kur ve faiz üzerinden doğrudan hedef alındığı bir yıl yaşadık. Ama hani derler ya, her kriz bir fırsattır. Bana sorarsanız, sürecin sonu bu meşhur sözdeki gibi oluyor.

TL'NİN DEĞERİNİ VE FAİZİNİ KENDİ BELİRLEYEN

Zira, bu finansal saldırılar sayesinde ekonomideki eksikler tespit edildi. Geçmişte ardına kadar açık bırakılan kapılar kapatıldı. Ülkenin milli parasıyla oynamaya kalkanlara iyi bir ders verildi. TL'nin değerini ve faizini kendi belirleyen ülke idealine bir adım daha yaklaşıldı.

GÜÇLÜ BİR FİNANSAL ALTYAPI KURGULANDI

Bundan sonra ekonomiye yönelik operasyonlardan etkilenmeyecek güçlü bir finansal altyapı kurgulandı. Terzi usulü ekonominin her alanına sirayet edecek kararlar alındı.

Bugüne kadar ihmal edilen ya da hep lafta kalan milli ekonomiye geçiş için ilk kez bu kadar gözle görünür tedbirler gündeme geldi. Şimdi sıra finansal istikrar getiren bu değişimi Anadolu'ya anlatmaya, onların yaşadığı sıkıntıları dinleyip, çözüm üretmeye geldi.

BAKAN SAHAYA İNİP KOBİ'NİN AYAĞINA GİDECEK

Evet... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi bürokrasisi önümüzdeki günlerde sahaya inmeye hazırlanıyor. Anadolu'yu karış karış dolaşarak sanayici, esnaf ve KOBİ'ler dinlenecek. Albayrak'a kamu bankalarının üst yönetimleri ve ekonomi bürokrasisi de eşlik edecek. 81 ilin tamamını kapsayacak bir program üzerinde çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla yarın startı verilmesi planlanan programla kimin ne derdi varsa herkesle buluşulacak. Bankacılık sektörü tarafından alınan kararların, destek paketlerinin, makro ekonomik verilerdeki düzelmenin sahadaki yansımalarına bakılacak. Eksik-aksak yönler varsa düzeltilmesi için adımlar atılacak.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Bir taraftan sorunlar çözülecek, diğer taraftan strateji şekillendirilecek. 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda hedeflenen yüksek büyüme ve güçlü istihdama giden yolda iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar da hatırlatılacak.

Biliyorsunuz, benzer toplantılar yılbaşından önce de yapılmıştı. 'Adım adım ekonomi' adı verilen program kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep, Trabzon, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya gibi illere gitmişti. Yeni program kapsamında da ağırlıklı olarak Türkiye sanayisinin merkez üslerine gidilmesi bekleniyor.