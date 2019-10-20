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Terör örgütünün ikinci ‘kimyasal’ oyunu devrede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İKİNCİ ‘KİMYASAL’ OYUNU DEVREDE

ile ağır darbe alan ve ’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü /’nin oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Örgütün kullanarak sivilleri katledip ’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Türk istihbarat birimleri, ’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun, Semelka bölgesinden ’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı.

, beraberinde Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü /'nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü 'nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye'nin ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı. Meskun mahal operasyonları devam ederken, 'nin bölgede kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye'yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.



KİMYASAL SİLAHLAR IRAK'TAN 6 KAMYONLA GELDİ
Tel Abyad ve Resulayn'dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, 'tan 6 kamyona yüklenerek Semelka 'ndan Suriye'yi geçiş yaptı. Suriye'de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD'li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı'dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

SINIRDA YOĞUN ÖNLEM
Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE ATILAN ÇİRKİN İFTİRAYA TOKAT GİBİ CEVAP

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