BİZE ULAŞIN
Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yasaklı ve kimyasal silahlar" yalanı ve gerçekler!
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, "kimyasal silah ve fosfor bombası" gibi yasaklı silahlar kullanıldığı yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:39
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7