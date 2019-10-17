Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yasaklı ve kimyasal silahlar" yalanı ve gerçekler!

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale eden bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Ancak Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen bir kişinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.