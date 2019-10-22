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Son dakika: Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ESKİ ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

: 'ın Erciş ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Ekim'de gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan eski Erçiş Belediye Başkanı  tutuklandı.

: 'ın Erciş ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Ekim'de gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan eski Erçiş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı.

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