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Putin: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
PUTİN: TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ

Başkan ile Devlet Başkanı 'in Soçi’deki kritik görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Putin, “'nin endişelerini paylaşıyoruz. Barış ve istikrarı ve Türkiye birlikte sağlayacak. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli.” dedi.

Başkan ve Devlet Başkanı , görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Rusya Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

- Sayın Erdoğan askeri harekatın amaçlarını açıkladı

-'nin endişelerini paylaşıyoruz

- hükümeti ile Kürtler arasında diyalog başlamalı

-Barış ve istikrarı Suriye ve Türkiye birlikte sağlayacak

-Anasyasa Komitesi 29 Ekim'de ilk toplantısını yapacak

-Uluslararası toplum göçmenlerin dönüşün desteklemeli

-Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli

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