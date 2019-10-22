Putin: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi’deki kritik görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Putin, “Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Barış ve istikrarı Suriye ve Türkiye birlikte sağlayacak. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.
Rusya Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
- Sayın Erdoğan askeri harekatın amaçlarını açıkladı
-Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz
- Suriye hükümeti ile Kürtler arasında diyalog başlamalı
-Barış ve istikrarı Suriye ve Türkiye birlikte sağlayacak
-Anasyasa Komitesi 29 Ekim'de ilk toplantısını yapacak
-Uluslararası toplum göçmenlerin dönüşün desteklemeli
-Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Teröristleri tedavi etmişti! O isim tutuklandı
- Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı
- Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme
- Başkan Erdoğan ile Putin'den kritik zirve sonrası önemli açıklamalar
- "Eğer terör örgütü YPG çekilmezse..."
- MSB'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
- Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı
- Terör örgütü YPG işgalindeki Ayn el Arab havadan görüntülendi
- Eski Erciş Belediye Başkanı tutuklandı
- Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm canlı izle!
- Son dakika: Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı
- CBC Sports nasıl izlenir? CBC Sports frekans bilgileri ve yayın akışı!
- Galatasaray'da Falcao Real Madrid'e karşı oynayacak mı? İşte son durum ve muhtemel 11'ler |Video
- Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinle! GS Real Madrid maçı canlı radyo yayını!
- Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? GS maçı şifresiz izleme yolları!
- Doğum yapan karısını bıçaklayan caniden şok savunma: İsteseydim üçünü de öldürürdüm
- YPG'li teröristlerden Suriye Milli Ordusu askerlerine alçak saldırı! 3 şehit, 18 yaralı |Video
- Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı
- ASELSAN'da hedef uzun 'S-Bant' menzilli radarlar
- Son dakika: Erdoğan - Putin görüşmesinden yeni görüntüler |Video
- Türkiye'yi karalamaya çalışmışlardı! Dünya Sağlık Örgütü "beyaz fosfor bombası" iddialarını reddetti