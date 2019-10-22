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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
DÜNYANIN GÖZÜ BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE

Başkan , 'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Tarihi zirve 13.28'de başladı. Başkan Erdoğan ve Putin'in açıklama yapması bekleniyor...

Başkan ve Devlet Başkanı 'in Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Başkan Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

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Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başkanı da katıldı.

5 saattir devam eden görüşmenin son bulmasının ardından Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'in ortak basın açıklaması yapması bekleniliyor...

Son dakika: Erdoğan - Putin görüşmesinden yeni görüntüler |Video SON DAKİKA: ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ
Putin Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu PUTİN BAŞKAN ERDOĞAN'I BÖYLE KARŞILADI "SİZ GELDİNİZ HAVA NE KADAR GÜZEL OLDU"

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