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Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi...Başkan , Devlet Başkanı ’le görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentine indi. Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı 'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik görüşmesi başladı. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu davetin faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile de tabi ki bu barışın çok daha güçlü şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacağız. Görüşmemizin Barış Pınarı Harekatı'na ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

İnanıyorum ki bugünkü görüşme ve istişareler verimli olacak. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.

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