Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentine indi. Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik görüşmesi başladı. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bu davetin faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile de tabi ki bu barışın çok daha güçlü şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacağız. Görüşmemizin Barış Pınarı Harekatı'na ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;
İnanıyorum ki bugünkü görüşme ve istişareler verimli olacak. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.
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