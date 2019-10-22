Putin Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme için Rusya'ya gitti. Erdoğan ve Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansında baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı. Erdoğan ve Putin, daha sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Erdoğan'ı karşılamasında ziyareti işaret ederek 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' derken, Erdoğan 'Hava çok güzel' sözleriyle karşılık verdi. KRİTİK GÖRÜŞMEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER - VİDEO