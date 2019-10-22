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Putin Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme için Rusya'ya gitti. Erdoğan ve Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansında baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı. Erdoğan ve Putin, daha sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Erdoğan'ı karşılamasında ziyareti işaret ederek 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' derken, Erdoğan 'Hava çok güzel' sözleriyle karşılık verdi.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER - VİDEO

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:33
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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, kapıda karşıladı. Yakın fotoğraf veren iki lider arasında samimi diyaloglar geçti. Putin ziyareti işaret ederek 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' derken, Erdoğan 'Hava çok güzel' sözleriyle karşılık verdi.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER - VİDEO

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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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  • 47
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
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  • 47
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 47
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!