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Putin Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme için Rusya'ya gitti. Erdoğan ve Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansında baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı. Erdoğan ve Putin, daha sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Erdoğan'ı karşılamasında ziyareti işaret ederek 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' derken, Erdoğan 'Hava çok güzel' sözleriyle karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:33
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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!
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Başkan Erdoğan ve Putin arasında dikkat çeken kare!