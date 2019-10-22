CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar

CHP Grup Toplantısı'nda bugün büyük bir rezalete imza atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşmasını yaparken ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü YPG’lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan’a yazdığı skandal mektubu okudu ve partililer bu mektuba alkış tuttular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında kameralar karşısına geçti.



Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında lafı dönüp dolaşıp ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan'a alçakça kaleme aldığı skandal mektuba getirdi.

CHP'DEN REZALET! TRUMP'IN SKANDAL MEKTUBUNA ALKIŞ TUTULAR



Kılıçdaroğlu'nun onaylarcasına Trump'ın "Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma aptal olma seni daha sonra arayacağım" okuduğu bu rezil mektuba partililer alkış tuttu.







BAŞKAN ERDOĞAN: BU MEKTUBUN GEREĞİ YAPILACAK



Başkan Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği konuşmada Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmadı, unutmayacağız. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" demişti.

NELER YAŞANMIŞTI?



Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan ABD'nın tehditleri, diplomatik dillerine de yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği iddia ediklen bir mektup Amerikan medyasına 'sızdırıldı.'

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara ziyaretinden saatler önce ortaya çıkan mektupta yer alan ifadeler ve kullanılan üslup tepkilere neden oldu.

Trump'ın her zaman ki gibi Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit ettiği mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist Mazlum ile görüşmesini tavsiye ediyor, Rahip Brunson dönemini hatırlatıyor ve 'Sizinle iyi bir anlaşma yapabiliriz' cümlelerine yer veriyor.

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Trump'ın mektubunda bir diğer dikkati çeken detay ise tarih oldu. Belgeye göre mektup 9 Ekim 2019 tarihinde yazılmış.

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektup;



