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CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
CHP’DEN SKANDAL! TRUMP’IN ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUBU ALKIŞLADILAR

CHP Grup Toplantısı'nda bugün büyük bir rezalete imza atıldı. CHP Genel Başkanı kürsüde konuşmasını yaparken ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü YPG’lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan’a yazdığı skandal mektubu okudu ve partililer bu mektuba alkış tuttular.

CHP Genel Başkanı , partisinin TBMM grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında lafı dönüp dolaşıp ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan'a alçakça kaleme aldığı skandal mektuba getirdi.

CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar CHP’DEN SKANDAL! TRUMP’IN ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUBU ALKIŞLADILAR

CHP'DEN REZALET! TRUMP'IN SKANDAL MEKTUBUNA ALKIŞ TUTULAR

Kılıçdaroğlu'nun onaylarcasına Trump'ın "Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma aptal olma seni daha sonra arayacağım" okuduğu bu rezil mektuba partililer alkış tuttu.



BAŞKAN ERDOĞAN: BU MEKTUBUN GEREĞİ YAPILACAK

Başkan Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği konuşmada Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmadı, unutmayacağız. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" demişti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Vakti geldiğinde gereken yapılacak |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A MEKTUP YANITI: VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKEN YAPILACAK |VİDEO

NELER YAŞANMIŞTI?

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan ABD'nın tehditleri, diplomatik dillerine de yansıdı. ABD Başkanı tarafından yazıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği iddia ediklen bir mektup Amerikan medyasına 'sızdırıldı.'

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara ziyaretinden saatler önce ortaya çıkan mektupta yer alan ifadeler ve kullanılan üslup tepkilere neden oldu.

Trump'ın her zaman ki gibi Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit ettiği mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist Mazlum ile görüşmesini tavsiye ediyor, Rahip Brunson dönemini hatırlatıyor ve 'Sizinle iyi bir anlaşma yapabiliriz' cümlelerine yer veriyor.

TÜRKİYE CEVABI BARIŞ PINARI HAREKATI İLE VERİLDİ

Trump'ın mektubunda bir diğer dikkati çeken detay ise tarih oldu. Belgeye göre mektup 9 Ekim 2019 tarihinde yazılmış.

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektup;

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