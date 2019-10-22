Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Doğubayazıt'ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri Erzurum'a, biri ise Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.
Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Er Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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