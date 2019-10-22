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Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
ROKET SALDIRISINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

'nın Doğubayazıt ilçesinde 'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden  Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt'ta önceki gün, sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, 'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri 'a, biri ise 'daki hastanelere kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Altunok, doktorların tüm çabasına karşın bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı 'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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