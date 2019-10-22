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Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ERDOĞAN, MACRON'A AĞZININ PAYINI VERDİ!

ziyareti öncesi 'da havalimanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan , Cumhurbaşkanı Macron'un, "Süreyi uzatın" çağrısına gösterdi. Başkan Erdoğan, "Macron'dan bana gelen bir talep yok. O teröristlerle görüşüyor." dedi.

Başkan , konusunda temaslarda bulunmak süre lideri Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gidiyor. Ziyaret öncesi 'da havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşaknı Macron'un, "Süreyi uzatın" çağrısına gösterdi. Başkan Erdoğan, "Macron'dan bana gelen bir talep yok. O teröristlerle görüşüyor." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT TEPKİ: O TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞÜYOR

ÇEKİLEN TERÖRİST SAYISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında /'lı teröristlerin çekilmesinin devam ettiğini belirtirken, "Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu" dedi.

MACRON'UN TALEBİ

Başkan Erdoğan, "Macron'dan şahsıma gelmiş herhangi bir teklif yok Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yoldan bize iletmek istedi. Bizim bu süreçteki muhatabımız Fransa değil ABD." dedi.

"ŞİMDİ ATILACAK ADIMDA..."

Erdoğan, "Bize düşen ön hazırlıkları yapmak suretiyle bütün bu bölge ile ilgilenen ülkelere böyle kuru kuruya konuşmakla bu iş olmaz, eğer dürüstseniz yapacağınız bir şey var. Biz 8 yıldır Suriye'den kaçan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. zaten verdiği sözü tutmadı. Dolayısıyla şimdi atılacak adımda biz bir plan proje çalışması yaptık." ifadelerini kullandı.

"BU İŞ LAF İLE OLMUYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu iş lafla olmuyor eğer dürüstseniz samimiyseniz buraya TIR'larla silah mühimmat getirdiniz. Binlerce kargo uçağı ile buraya gelen silahlar var. Şimdi ben soruyorum. Burada böyle bir terör devleti kurulmasına biz müsaade mi edelim? Suriye'nin bölünmesine biz müsaade mi edelim? Biz bu kararlılığımızı aynı şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

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