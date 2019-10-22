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HDP'lilere yönelik terör operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
HDP'Lİ BAŞKANLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ!

'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, görevden alınan 'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar, Bismil ve başkanları adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Başkanı Rojda Nazlier'in emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Daha önce görevden alınan Mızraklı ile gözaltında bulunmaları nedeniyle tedbiren İçişleri Bakanlığınca görevden alındıkları bugün açıklanan Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, adliyeye sevk edildi.

yürütülen terör soruşturması kapsamında biri görevden alınan 4 'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, gözaltına alınmıştı.

İşlemler için Mızraklı ve Nazlier jandarmaya, Yılmaz ve Ayaz ise emniyete götürülmüştü.

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