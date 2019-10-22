22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Vatan haini Can Dündar'ın hazımsızlığı: Türkiye istediğini aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
TÜRKİYE'NİN ZAFERİ CAN DÜNDAR KUDURTTU!

"Devlet sırlarını ifşa etmek" gibi birçok suçtan yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Avrupa'ya firar eden vatan haini , 'nin 'den istediğini aldığını itiraf etti ve üzüntüsünü dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile sahada büyük bir zafer elde eden ve 'yi masaya oturtarak istediğini alan 'nin bu zaferi anlaşmanın bitmesine sayılı saatler kala bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Vatan haini Can Dündar'ın hazımsızlığı: Türkiye istediğini aldı VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR'IN HAZIMSIZLIĞI: TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

13 MADDELİK MUTABAKAT

Türkiye bu anlaşmayla birlikte ABD'ye "güvenli bölge"yi kabul ettirdi. Başkan ile ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşen 4 saat 20 dakikalık müzakerenin sonunda 13 maddelik bir mutabakat imzalandı.

CAN DÜNDAR'IN HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin masada kazandığı bu büyük zafer vatana ihanetten yargılanan firari 'ı rahatsız etti. TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca 'ya kaçan Can Dündar, ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN