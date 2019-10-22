Vatan haini Can Dündar'ın hazımsızlığı: Türkiye istediğini aldı
"Devlet sırlarını ifşa etmek" gibi birçok suçtan yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Avrupa'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Türkiye'nin ABD'den istediğini aldığını itiraf etti ve üzüntüsünü dile getirdi.
Barış Pınarı Harekatı ile sahada büyük bir zafer elde eden ve ABD'yi masaya oturtarak istediğini alan Türkiye'nin bu zaferi anlaşmanın bitmesine sayılı saatler kala bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.
13 MADDELİK MUTABAKAT
Türkiye bu anlaşmayla birlikte ABD'ye "güvenli bölge"yi kabul ettirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşen 4 saat 20 dakikalık müzakerenin sonunda 13 maddelik bir mutabakat imzalandı.
CAN DÜNDAR'IN HAZIMSIZLIĞI
Türkiye'nin masada kazandığı bu büyük zafer vatana ihanetten yargılanan firari Can Dündar'ı rahatsız etti. MİT TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca Almanya'ya kaçan Can Dündar, ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.
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