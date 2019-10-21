Suriye'den çekilen ABD askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasından sonra harekete geçen askerlerin Suriye'den ayrılırken yeni görüntüleri ajanslar tarafından servis edildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin Irak'a gideceğini belirterek, "Irak'ı savunmak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi sürdürmek için yaklaşık bin asker Irak'ta görev yapacak" demişti. Suriye'nin güneyindeki üs bölgeleri kapatan ABD askerleri Irak'a doğru hareket etti. Ajansların yeni servis ettiği görüntülerde askerler bölgeyi terk etti.

AMERİKA BÖLGEYİ TERK EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump'ın talimatının ardından Suriye'deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

TERÖRİSTLER GİDEN ASKERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı.

YPG'YE VERİLEN SÜRE DARALIYOR

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürerken, güvenlik kaynaklarından yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada YPG'ye verilen sürede eğer geri çekilme olmazsa operasyonun kaldığı yerden devam edeceği vurgulandı.

ABD ARAÇLARINI TAŞLADILAR

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD askerleri, terör örgütü yandaşları tarafından taşlandı. Amerikan televizyonu, bu görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti.