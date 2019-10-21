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Suriye'den çekilen ABD askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
TÜM DÜNYA İZLEDİ! YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

, 'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için 'a gönderileceğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasından sonra harekete geçen askerlerin Suriye'den ayrılırken yeni görüntüleri ajanslar tarafından servis edildi.

Savunma Bakanı Mark Esper, 'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin 'a gideceğini belirterek, "Irak'ı savunmak ve terör örgütü ile mücadeleyi sürdürmek için yaklaşık bin asker Irak'ta görev yapacak" demişti. Suriye'nin güneyindeki üs bölgeleri kapatan ABD askerleri Irak'a doğru hareket etti. Ajansların yeni servis ettiği görüntülerde askerler bölgeyi terk etti.

Suriye'den çekilen ABD askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı SURİYE'DEN ÇEKİLEN ABD ASKERLERİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

AMERİKA BÖLGEYİ TERK EDİYOR

ABD Başkanı , Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü /'ya yönelik başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump'ın talimatının ardından Suriye'deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

TERÖRİSTLER GİDEN ASKERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı.

YPG'YE VERİLEN SÜRE DARALIYOR

ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürerken, güvenlik kaynaklarından yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada YPG'ye verilen sürede eğer geri çekilme olmazsa operasyonun kaldığı yerden devam edeceği vurgulandı.

ABD ARAÇLARINI TAŞLADILAR

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD askerleri, terör örgütü yandaşları tarafından taşlandı. Amerikan televizyonu, bu görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti.

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