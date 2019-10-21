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Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
BAHÇELİ'DEN SEMİH YALÇIN'A TAZİYE ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı , geçtiğimiz günlerde oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı 'ı ziyaret etti. Bahçeli, taziye ziyaretinde Turan İlteber Yalçın için dua etti.

MHP lideri Bahçeli, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı 'a taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33), geçen hafta Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybetmişti.

MHP Genel Başkanı , Semih Yalçın'ın acısını paylaşarak taziye dileklerini iletti.

Yalçın'ın genel merkez binasındaki makam odasında gerçekleşen taziye ziyaretinde Bahçeli, Turan İlteber Yalçın için dua etti.

Bahçeli'nin özel kalem müdürü Twitter hesabından taziye fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendinin, acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur mekanını cennet eylesin" mesajını yazdı.

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