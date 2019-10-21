Milli Savunma Bakanlığı: 17 Ekim'den beri 36 taciz/ihlal gerçekleşti
Gelen son dakika bilgisine göre; Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 36 taciz/ihlal gerçekleştirildiğini açıkladı.
Amerika ile perşembe akşamı varılan ve 13 maddeden oluşan mutabakatın dolmasına 35 saatten az bir süre kala Milli Savunma Bakanlığı, son durumu paylaştı. Bakanlık, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." açıklaması yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.
Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."
"SÜREDE UZATMA OLMAYACAK"
Güvenlik kaynakları, 120 kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturulacağını belirtti. Güvenlik kaynaklarına göre 5 günlük sorede bir uzatma olmayacak.
765 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda 765 teröristin etkisiz hale getirildiği, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir.
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