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Başkan Erdoğan: 120 saatin büyük bir bölümü sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
ERDOĞAN KRİTİK 120 SAAT MESAJI

'nde " ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen 2019'da açıklamalarda bulunan Başkan , "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim seyahatimiz var. Süreci ele alacağız." dedi.

Başkan , 'nde " ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen 2019 programında konuştu. Başkan Erdoğan, "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim seyahatimiz var. Süreci ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: 120 saatin büyük bir bölümü sona erdi BAŞKAN ERDOĞAN: 120 SAATİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ SONA ERDİ

"SINIRLARI TELLE, KANLA"

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sınırları telle kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığını ve kalkınmasını kendi iradesiyle yapan ve birkaç ülke dışındakiler mutsuz ve sıkıntılıdır." diye konuştu.

"30 BİN TIR SİLAH"

Erdoğan konuşmasında, "Biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayacağız. 'de 30 bin TIR araç gereç buraya sokuluyorsa ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu ne ile izah edecek? Bu demokrasinin uluslararası siyasetin neresinde yazıyor? Söylesinler." dedi.

RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın gerçekleştireceği Rusya seyahati için, "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim Rusya seyahatimiz var. Bu seyahatte sayın Putin'le bu süreci ele alacak ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız." açıklamasında bulundu.

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