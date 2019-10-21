Başkan Erdoğan: 120 saatin büyük bir bölümü sona erdi
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim Rusya seyahatimiz var. Süreci ele alacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019 programında konuştu. Başkan Erdoğan, "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim Rusya seyahatimiz var. Süreci ele alacağız." ifadelerini kullandı.
"SINIRLARI TELLE, KANLA"
Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sınırları telle kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığını ve kalkınmasını kendi iradesiyle yapan Türkiye ve birkaç ülke dışındakiler mutsuz ve sıkıntılıdır." diye konuştu.
"30 BİN TIR SİLAH"
Erdoğan konuşmasında, "Biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayacağız. Kuzey Suriye'de 30 bin TIR araç gereç buraya sokuluyorsa ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu ne ile izah edecek? Bu demokrasinin uluslararası siyasetin neresinde yazıyor? Söylesinler." dedi.
RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın gerçekleştireceği Rusya seyahati için, "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim Rusya seyahatimiz var. Bu seyahatte sayın Putin'le bu süreci ele alacak ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız." açıklamasında bulundu.
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