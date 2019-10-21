İHA'lar sınır hattında uçuş yaptı, A Haber görüntüledi
Amerika ile geçtiğimiz perşembe akşamı saat 22.00'da yapılan Suriye mutabakatı salı akşamı bitiyor. Terör örgütü PKK/YPG'nın güvenli bölgeden çıkması için geri sayım sürüyor. Bölgede teröristlerin attığı her adım İHA'lar tarafından anbean takip ediliyor. İşte o anlar A Haber canlı yayınında anbean görüntülendi.
Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorun yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 9. gününde ABD ile yapılan mutabakat gereğince ara verilmişti. Yapılan anlaşma salı akşamı sonra erecek. Terör örgütü PKK/YPG'nın güvenli bölgeden çıkması için geri sayım sürüyor.
A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Bölgede teröristlerin attığı her adım İHA'lar tarafından anbean takip ediliyor. Tamamen yerli ve milli olarak gökyüznde görevini yerine getiren İHA'lar Ahaber canlı yayınında görevini icra ederken görüntülendi.
GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR
Tel Abyad semalarında, terör örgütünün aldığı nefes yukarından net şekilde takip ediliyor. Gövdesinde takılı yüksek çözünürlüklü kameralar ile bölge anbean takip ediliyor ve görüntüler harekat merkezine aktarılarak gereken adımlar atılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık duyurdu! 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor
- Saat işliyor! Böyle geldiler
- Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneye PKK'dan tehdit
- Kimyasal silah oyunu tutmayan PKK yeni kurnazlık peşinde
- Terör örgütü YPG/PKK’dan tehlikeli plan!
- Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!
- O ilde sokağa çıkma yasağı! Operasyon başlatıldı
- Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne konuştu
- TSK terörden temizlemişti! Havadan görüntülendi
- Cumhurbaşkanlığından Suriye açıklaması
- Sigara fiyatları ne kadar? 21 Ekim güncel sigara fiyatları sigaraya zam var mı?
- Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Suriye açıklaması
- Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti
- Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
- CHP'li Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru için aranan özellikler ve şartlar...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi