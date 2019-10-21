İHA'lar sınır hattında uçuş yaptı, A Haber görüntüledi

Amerika ile geçtiğimiz perşembe akşamı saat 22.00'da yapılan Suriye mutabakatı salı akşamı bitiyor. Terör örgütü PKK/YPG'nın güvenli bölgeden çıkması için geri sayım sürüyor. Bölgede teröristlerin attığı her adım İHA'lar tarafından anbean takip ediliyor. İşte o anlar A Haber canlı yayınında anbean görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorun yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 9. gününde ABD ile yapılan mutabakat gereğince ara verilmişti. Yapılan anlaşma salı akşamı sonra erecek. Terör örgütü PKK/YPG'nın güvenli bölgeden çıkması için geri sayım sürüyor.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgede teröristlerin attığı her adım İHA'lar tarafından anbean takip ediliyor. Tamamen yerli ve milli olarak gökyüznde görevini yerine getiren İHA'lar Ahaber canlı yayınında görevini icra ederken görüntülendi.

GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Tel Abyad semalarında, terör örgütünün aldığı nefes yukarından net şekilde takip ediliyor. Gövdesinde takılı yüksek çözünürlüklü kameralar ile bölge anbean takip ediliyor ve görüntüler harekat merkezine aktarılarak gereken adımlar atılıyor.