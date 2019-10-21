Barış Pnarı'nda geri sayım! SMO askerleri, Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı
Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı. Öte yandan ABD ile sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.
Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.
GERİ SAYIM SÜRÜYOR
Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.
YAKLAŞIK 40 ARAÇTAN...
Bu arada, SMO birliklerini taşıyan bir konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine giriş yaptı. Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.
SEVGİ GÖSTERİSİ
Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TSK terörden temizlemişti! Havadan görüntülendi
- Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!
- Cumhurbaşkanlığından Suriye açıklaması
- Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneye PKK'dan tehdit
- O ilde sokağa çıkma yasağı! Operasyon başlatıldı
- Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne konuştu
- Terör örgütü YPG/PKK’dan tehlikeli plan!
- Bakanlık duyurdu! 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor
- HDP'li eski başkan tutuklandı
- A Haber görüntüledi! İşte o an...
- Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
- HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı
- Sigara fiyatları ne kadar? 21 Ekim güncel sigara fiyatları sigaraya zam var mı?
- Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Suriye açıklaması
- Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti
- Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
- CHP'li Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu