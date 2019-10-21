Barış Pnarı'nda geri sayım! SMO askerleri, Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı

Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı. Öte yandan ABD ile sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

YAKLAŞIK 40 ARAÇTAN...

Bu arada, SMO birliklerini taşıyan bir konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine giriş yaptı. Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.