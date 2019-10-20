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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Güvenli Bölge açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
MSB'DEN FLAŞ GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

, "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği, kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nin 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği, kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı, bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetlerinin sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, yaklaşık 55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun ise Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı belirtildi.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili ABD askeri yetkilileriyle yakından koordineye devam edildiği vurgulandı.

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