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Trump'ın hadsiz mektubuna vatandaşlardan yanıt geldi: Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
TRUMP'IN KÜSTAH MEKTUBUNA EFSANE YANIT!

Başkanı tarafından teröristleri kurtarmak için yazılan ve Başkan 'a gönderilen mektup 'da çöpe atıldı. Trump'ın kaleme aldığı küstah mektup, Twitter'da da gündem oldu, kullanıcılar ABD'ye tepki gösterdi.

Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Başkan 'a gönderdiği mektupta, 'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu.

Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.



TEPKİ YAĞDI
Söz konusu küstah mektuba sosyal medyadan da tepki yağdı. Kullanıcılar, Trump'ın mektubu için 'Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz' yorumunu yaptılar.

İşte o yorumlar:






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