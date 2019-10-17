Trump'ın hadsiz mektubuna vatandaşlardan yanıt geldi: Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump tarafından teröristleri kurtarmak için yazılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup Ankara'da çöpe atıldı. Trump'ın kaleme aldığı küstah mektup, Twitter'da da gündem oldu, kullanıcılar ABD'ye tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu.

Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.







TEPKİ YAĞDI

Söz konusu küstah mektuba sosyal medyadan da tepki yağdı. Kullanıcılar, Trump'ın mektubu için 'Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz' yorumunu yaptılar.



İşte o yorumlar:













