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Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
GÜVENLİK BANDI AŞIP REİS DİYE SARILDI

, 3. ’nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

3. 'nin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, 'deki programına gitmek için salondan çıktığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi.

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı AFRİKALI KATILIMCI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ‘REİS’ DİYE SESLENEREK SARILDI

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum'' diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

ERDOĞAN KAYSERİ'YE GİTTİ

Başkan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere 'na geçti.

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