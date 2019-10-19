Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.
3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki programına gitmek için salondan çıktığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi.
GÜLÜMSETEN DİYALOG
Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum'' diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.
ERDOĞAN KAYSERİ'YE GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.
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