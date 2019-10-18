18 Ekim 2019, Cuma
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AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park! CHP'nin red oyuna rağmen kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
AK PARTİ'DEN İSTANBUL'A 295 BİN METREKARE PARK!

Büyükşehir Belediyesi Grubu'nun teklifi ile, 7 değişik ilçede imar planlarında değişik fonksiyondaki alanlar park alanına çevrildi. 'nin red oyuna rağmen teklif Meclisi'nden geçti ve böylece İstanbul'a yaklaşık 300 bin metrekare park alanı kazandırılmış oldu.

AK Partili Meclis Üyeleri, , , Tuzla, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş'ta mülkiyeti İBB'ye ait olan ve imar planlarında değişik fonksiyonlardaki toplam 295 bin metrekare alanın park alanına çevrilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teklifte bulundu. İBB Meclisi de bunu İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale etti. Teklif üzerinde çalışan İmar ve Bayındırlık Komisyonu teklifi uygun bularak raporunu İBB Meclisi'ne sundu.

CHP YEŞİLE HAYIR DEDİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Ekim 2019 Cuma günkü oturumunda görüşülerek oylandı. 'li ve İYİ Partili Meclis Üyeleri, teklifin meclise geliş şeklinin usule aykırı olduğunu iddia ederek hayır oyu kullandılar. Rapor, ve MHP'li Meclis Üyelerin oyu ile kabul edildi.



GÖKSU TWİTTER'DEN PAYLAŞTI

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu kararı Twetter hesabından duyurdu. Göksu paylaşımında, "İBB AK Parti Grubumuzun teklifi, CHP Grubunun HAYIR oyuna rağmen 320 bin metrekare parselin 295 bin metrekaresini daha İstanbulumuza yeşil alan olarak kazandırdık. Beşiktaş, Şişli, Esenler, Eyüpsultan, Tuzla, Başakşehir ve Kağıthane ilçelerimizde bulunan bu alanlar tüm İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

Mehmet Tevfik Göksu açıkladı: İstanbul'a 295 bin metrekare park | CHP’nin red oyuna rağmen kabul edildi MEHMET TEVFİK GÖKSU AÇIKLADI: İSTANBUL'A 295 BİN METREKARE PARK | CHP’NİN RED OYUNA RAĞMEN KABUL EDİLDİ

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