Başkan Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 17.15'te başladı.
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