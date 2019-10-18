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Başkan Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
ERDOĞAN, KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI'NI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin 'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin 'yi kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 17.15'te başladı.

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