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Donald Trump: Başkan Erdoğan'la görüştüm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
DONALD TRUMP: BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM

ABD Başkanı , Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı , Başkan 'la telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Küçük çaplı keskin nişancı ve havan atışları bertaraf edildi" dedi.

Ayrıca Trump, Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından alıntı yaparak 'Terörizmi yenin' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trump'tan Erdoğan'ın Terörizmi yenelim mesajına yanıt geldi |Video SON DAKİKA: TRUMP'TAN ERDOĞAN'IN "TERÖRİZMİ YENELİM" MESAJINA YANIT GELDİ |VİDEO

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