Donald Trump: Başkan Erdoğan'la görüştüm
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Trump, "Küçük çaplı keskin nişancı ve havan atışları bertaraf edildi" dedi.
Ayrıca Trump, Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından alıntı yaparak 'Terörizmi yenin' ifadelerini kullandı.
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