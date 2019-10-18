Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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