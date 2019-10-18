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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkanı , Genelkurmay Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler, Milley görüşmesinde, 'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, " Başkanı , Genelkurmay Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede 'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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