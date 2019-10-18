Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.