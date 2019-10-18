Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe Harekatı hakkında açıklamada bulundu. Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildii.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.