Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe Harekatı hakkında açıklamada bulundu. Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildii.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
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