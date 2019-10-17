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YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
YPG SİVİLLERE BÖYLE SALDIRDI!

'de terör örgütü / işgali altındaki bölgelerden, 'in ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırının güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, saldırının şiddeti görülüyor.

'de terör örgütü / işgali altındaki bölgelerden, 'in ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı bir binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı YPG/PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ŞİDDET YANDIYOR

Binanın bahçesi, girişi ve içerisinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, havan mermilerinin düştüğü ve saldırının şiddeti yansıyor.Görüntülerde, havan mermisinin düşmesinin ardından patlama anı, oluşan tahribat ve vatandaşların paniği görülüyor.

YERDE SÜRÜNÜYOR

Patlamadan sonra binaya sığınan ve koşuşturanların yer aldığı görüntülerde, bir annenin kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştığı, yaralanan bir kişinin de yerde süründüğü görülüyor.

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