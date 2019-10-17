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Teslim olan teröristten itiraf! Bakanlık paylaştı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN İTİRAF! BAKANLIK PAYLAŞTI...

Güvenlik güçlerine teslim olan, terör örgütü 'nın uzantısı /'li bir terörist kameralar karşısında itiraflarda bulundu. Zorla kaçırıldığını söyleyen teröristin itiraflarını 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla paylaştı.

resmi Twitter hesabında 'Terör örgütü /-'nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla paylaştı.

"Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi."

Teslim olan teröristten itiraf! Bakanlık paylaştı... TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN İTİRAF! BAKANLIK PAYLAŞTI...
'Barış Pınarı' harekatında teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti: Ya bize katılırsın ya da... |Video 'BARIŞ PINARI' HAREKATINDA TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİST İTİRAF ETTİ: YA BİZE KATILIRSIN YA DA... |VİDEO

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