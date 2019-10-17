Teslim olan teröristten itiraf! Bakanlık paylaştı...
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Güvenlik güçlerine teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'li bir terörist kameralar karşısında itiraflarda bulundu. Zorla kaçırıldığını söyleyen teröristin itiraflarını Milli Savunma Bakanlığı 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabında 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla paylaştı.
"Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi."
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