17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Heyetlerarası görüşme sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
HEYETLERARASI GÖRÜŞME SONA ERDİ

Son dakika haberine göre; Başkan ve Başkan Yardımcısı 'in başkanlık ettiği heyetlerarası sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Başkan ile Başkan Yardımcısı Mike arasındaki konusunu içeren kritik sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin 'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınmıştı.

Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi BAŞKAN ERDOĞAN-PENCE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

HEYETLERARASI GÖRÜŞME SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı 'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Son dakika: ABD'den kritik ziyaret! Heyetlerarası görüşme sona erdi SON DAKİKA: ABD'DEN KRİTİK ZİYARET! HEYETLERARASI GÖRÜŞME SONA ERDİ

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşılırken Erdoğan ve Pence'in masanın başında olduğu görülmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN