MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 702 olduğunu açıkladı.
SAYI 702'YE ÇIKTI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı
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