17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
MSB: BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 702 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlatılan 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 702 olduğunu açıkladı.

SAYI 702'YE ÇIKTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN