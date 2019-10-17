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Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
TEL AVİV'DE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA DESTEK EYLEMİ

'in başkenti 'de bir grup, terör örgütü /'ya destek amacıyla eylem düzenledi. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak 'ı hedef alan sloganlar attı.

'in başkenti 'de bir grup, terör örgütü /'ya destek amacıyla eylem düzenledi.

'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak 'ı hedef alan sloganlar attı.

Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi TEL AVİV'DE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA DESTEK EYLEMİ

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mehmet mehmet

her gün biriniz bir gün hepiniz leş olacaksınız Allahın izniyle..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 15:46
Yahudi ermeniler kuduruyor Yahudi ermeniler kuduruyor

bunlar kürt degil, ERMENI

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.10.2019 15:21
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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