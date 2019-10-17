Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Dışişleri Bakanlığı ve Türk İhracat Kredi Bankası’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Levent Erler, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığı'na Süleyman Ömür Budak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Uygar Mustafa Sertel atandı.
Ayrıca Karara göre, Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney uygun görüldü..
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