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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

ve ’na ilişkin ’ın imzasıyla ’de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, 'nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Levent Erler, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığı'na Süleyman Ömür Budak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Uygar Mustafa Sertel atandı.

Ayrıca Karara göre, A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney uygun görüldü..

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