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'Mehmetçik'e selam gönder' kampanyasına bir destek de THY'den

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
'MEHMETÇİK'E SELAM GÖNDER' KAMPANYASINA BİR DESTEK DE THY'DEN

Türk Hava Yolları'nın () pilot ve kabin görevlileri, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan destek amacıyla sosyal medyada başlatılan "'e selam gönder" kampanyasına katıldı.

'nin Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre, THY'nin pilot ve kabin memurları sınır ötesinde mücadele veren için asker selamı gönderdi.

THY'nin bünyesindeki uçuş ekipleri 'na destek olmak üzere bir araya gelerek Mehmetçik'e selam duruşunda bulundu.

Milli markanın dünyanın 126 ülkesinde 'yi temsil eden uçuş ekibi Havalimanı'ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 'MEHMETÇİĞE SELAM GÖNDER' KAMPANYASI
A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! A MİLLİLER'DEN FRANSA'DA MEHMETÇİK'E SELAM!
Mehmetçikten milli sporculara selam MEHMETÇİKTEN MİLLİ SPORCULARA SELAM

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