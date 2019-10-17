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Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya net mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN NATO'YA NET MESAJ

, 70 yıllık üyesi olduğumuz 'nun Türkiye ile ilgili olarak yaptırım söylemlerine karşı bir açıklama yayınladı ve "Yaptırım söylemleri 70 Yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

, 'nun Türkiye'ye yaptırım söylemlerine karşı net bir mesaj verdi. Bakanlık yapılan açıklamaların 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığına dikkat çekildi.

İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." denildi.

"GÜVENLİ BÖLGE MESAJI"

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir." ifadeleri kullanıldı.

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