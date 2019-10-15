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A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! Fransızlar millilerimizin gol sevincini yayınlamadı!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. 81. dakikada Kaan Ayhan'ın altın kafası ile bulduğumuz golden sonra futbolcularımız Mehmetçik'e selam yolladı. Ancak maçın Fransız yayıncısı, A Milli Takım'ın Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize gönderdiği selamı yayınlamadı! İşte Fransa Türkiye maçına damga vuran o anlar ve karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 00:29
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A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! Fransızlar millilerimizin gol sevincini yayınlamadı!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Fransa ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

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A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! Fransızlar millilerimizin gol sevincini yayınlamadı!

Milliler 1-0 geriye düşmesine rağmen 81. dakikada bulduğu golle durumu 1-1'e getirerek mücadeleden beraberlikle ayrılmayı bildi.

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A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! Fransızlar millilerimizin gol sevincini yayınlamadı!

Kaan Ayhan'ın altın kafası ile bulduğumuz golden sonra futbolcularımız Mehmetçik'e selam yolladı.

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A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! Fransızlar millilerimizin gol sevincini yayınlamadı!

Ancak maçın Fransız yayıncısı, A Milli Takım'ın Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize gönderdiği selamı yayınlamadı!

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A Milliler'den Fransa'da Mehmetçik'e selam! Fransızlar millilerimizin gol sevincini yayınlamadı!

90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından A Milliler Türk taraftarların bulunduğu tribünlere giderek bu mutluluğu onlarla paylaştı.