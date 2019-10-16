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Trump'ın ekonomi tehditleri sökmedi! ABD basını şaşkın şaşkın izliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TRUMP'IN EKONOMİ TEHDİTLERİ TUTMADI! ABD BASINI ŞAŞKIN!

Başkanı 'ın nedeniyle ekonomisine yönelik tehditleri karşısında 'nın yükselişi ABD basınını şaşkına çevirdi. Türkiye ekonomisi ABD gündeminin konuşulan önemli maddelerinden biri oldu.

Kendilerinin yıllardır teröristlere verdiği desteği görmezden gelerek birçok Avrupa ülkesini de silah satışı konusunda galeyana getirmeye çalışan 'nin hamlelerine ve Trump'ın sert yaptırım çıkışlarına rağmen tehditlerden etkilenmeyen , ABD medyasının gündeminden düşmüyor.

Trump'ın ekonomi tehditleri sökmedi! ABD basını şaşkın şaşkın izliyor TRUMP'IN EKONOMİ TEHDİTLERİ SÖKMEDİ! ABD BASINI ŞAŞKIN ŞAŞKIN İZLİYOR

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELİYOR

CNN'in öne çıkan ekonomi programı, 'nin yükselişe geçen ekonomi piyasasını ele aldı. Ekonomist 'in konuk edildiği programda, Türk lirasının karşısındaki yükselişi konuşuldu.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ İŞE YARAMADI

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında özellikle yaptırım tehditleriyle harekatı engellemeye çalışan Trump'ın tehditlerinin boş çıktığının belirtildiği programda, Türkiye'nin Suriye harekatından 'işgal' olarak bahsedilirken, yaptırımların bir ceza olarak uygulanması gerektiği konuşuldu.

"BU SEFER İŞE YARAMIYOR"

"ABD'nin daha önce uyguladığı yaptırım politikası bu sefer işe yaramıyor. Trump'ın sert açıklamalarına rağmen , dolar karşısında değer kazanıyor" çıkarımlarına yer verilen programda, Türk ekonomisinin bu defa hiçbir yaptırımdan olumsuz yönden etkilenmeyeceğinin de altı çizildi.

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