Trump'ın ekonomi tehditleri sökmedi! ABD basını şaşkın şaşkın izliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye ekonomisine yönelik tehditleri karşısında Türk Lirası'nın yükselişi ABD basınını şaşkına çevirdi. Türkiye ekonomisi ABD gündeminin konuşulan önemli maddelerinden biri oldu.

Kendilerinin yıllardır teröristlere verdiği desteği görmezden gelerek birçok Avrupa ülkesini de silah satışı konusunda galeyana getirmeye çalışan ABD'nin hamlelerine ve Trump'ın sert yaptırım çıkışlarına rağmen tehditlerden etkilenmeyen Barış Pınarı Harekatı, ABD medyasının gündeminden düşmüyor.

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELİYOR

CNN'in öne çıkan ekonomi programı, Türkiye'nin yükselişe geçen ekonomi piyasasını ele aldı. Ekonomist Timoty Ash'in konuk edildiği programda, Türk lirasının dolar karşısındaki yükselişi konuşuldu.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ İŞE YARAMADI

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında özellikle yaptırım tehditleriyle harekatı engellemeye çalışan Trump'ın tehditlerinin boş çıktığının belirtildiği programda, Türkiye'nin Suriye harekatından 'işgal' olarak bahsedilirken, yaptırımların bir ceza olarak uygulanması gerektiği konuşuldu.

"BU SEFER İŞE YARAMIYOR"

"ABD'nin daha önce uyguladığı yaptırım politikası bu sefer işe yaramıyor. Trump'ın sert açıklamalarına rağmen Türk lirası, dolar karşısında değer kazanıyor" çıkarımlarına yer verilen programda, Türk ekonomisinin bu defa hiçbir yaptırımdan olumsuz yönden etkilenmeyeceğinin de altı çizildi.