Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.