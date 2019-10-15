Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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