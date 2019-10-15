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Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
ARDAHAN'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre 'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre 'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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