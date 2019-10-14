İstanbul Silivri'de korkutan deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.41'de yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde hissedildi. Kısa süreli deprem paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşti.
Saat 11.41'de meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Çevre ilçelerden hissedilen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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