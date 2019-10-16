Resulayn'da patlama! Dumanlar yükseliyor

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Resulayn ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu tahmin ediliyor…

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Resulayn ilçe merkezinde patlama meydana geldi.



YPG'NİN MÜHİMMAT DEPOSU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu tahmin ediliyor…

TERÖR HEDEFLERİ YOĞUN ATEŞ ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri vuruluyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alınıyor.