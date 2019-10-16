16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Resulayn'da patlama! Dumanlar yükseliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
RESULAYN'DA PATLAMA! DUMANLAR YÜKSELİYOR

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kapsamında terörden temizlediği ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu tahmin ediliyor…

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kapsamında terörden temizlediği ilçe merkezinde patlama meydana geldi.

YPG'NİN MÜHİMMAT DEPOSU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu tahmin ediliyor…

Son dakika... Resulayn'da patlama! Canlı yayında dumanlar yükseliyor |Video SON DAKİKA... RESULAYN'DA PATLAMA! CANLI YAYINDA DUMANLAR YÜKSELİYOR |VİDEO

TERÖR HEDEFLERİ YOĞUN ATEŞ ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri vuruluyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alınıyor.

Son dakika... PKK/YPG'nin mühimmat deposu vuruldu! |Video PKK/YPG'NİN MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU! |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN