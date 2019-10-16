PKK/YPG, Ayn İssa'daki kampta tutulan DEAŞ’lıları böyle serbest bırakmış

Fransız gazeteciler Edith Bouvier ve Celine Martelet, 2018 yılında DEAŞ terör örgütüne katılan kadınları konu alan "Un Parfum de Djihad. Qui sont ces femmes qui on rejoint Daech?" adlı kitabı yayımladı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, kitap için Suriye'deki bir grup DEAŞ teröristi ile bağlantıda olan iki gazeteci, PKK/YPG terör örgütünün, Ayn İssa yakınında bulunan kamptaki DEAŞ'lı teröristlerin nasıl serbest bırakıldıklarına dair bilgi sahibi oldu.

KAMPI TERK ETTİ

Gazeteciler, Rakka kentinin 50 kilometre kuzeyinde, Ayn İssa yakınındaki kamptan kaçmalarına göz yumulan 10 Fransız vatandaşı DEAŞ mensubu ile bağlantı kurdu.

13 Ekim sabahı, yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından 4 gün sonra, 10 Fransız vatandaşı beraberinde sayıları 25'i bulan çocukları ile birlikte tutuldukları kampı terk etti. Bu kişilerin, çeşitli istihbarat kuruluşlarının terör listesinde oldukları ve haklarında uluslararası arama kararları bulunduğu belirtiliyor.

"PKK/YPG'LİLER BİR ANDA KAMPI TERK ETTİ"

Fransız gazeteciler, kaçanlar arasında bulunan kadın DEAŞ mensubunun internet üzerinden gönderdiği mesajda "Kürtler bize 'Çıkın, koşun' diye bağırıyorlardı. Biz önce ne olduğunu anlayamadık. PKK/YPG'liler bir anda kampı terk etti. Bizlerden başka kimse kalmadı. Kapıları açtılar ve yaşadığımız çadırları da ateşe verdiler" yazdığına ulaştı.

Kampın bulunduğu bölgedeki halkın da DEAŞ mensubu bu kadınların, kaostan yararlanarak kaçmış olmalarının endişe verici olduğunu ifade ediyor.

Fransız gazeteciler, Sofia olarak adlandırdıkları kadının 14 Ekim Pazartesi sabahı kendilerine gönderdiği mesajda "Kendilerine şimdilik bölgedeki sivillerin yardım sağladığını, ancak Fransa'nın kendilerini kabul etmemesi nedeniyle, PKK/YPG tarafından Esed rejimine teslim edilmek üzere olduklarını" bildirdiğini yazıyorlar.

AYN İSSA'DA BEKLİYORLAR

Çok sayıda DEAŞ mensubu Fransız vatandaşı, parasız ve çaresiz bir şekilde Ayn İssa beldesinde bekleyiş halinde. Le Parisien gazetesi, bu belirsizliğin ne kadar süreceğine dair ortada bir yanıt olmadığına işaret ederken, bazı Fransız vatandaşı DEAŞ mensuplarının 2017 yılında Rakka'nın PKK/YPG tarafından ele geçirilmesinin ardından Arap ağırlıklı PKK/YPG güçlerine teslim edildiklerine dikkat çekiyor.

Cecile olarak adlandırdıkları DEAŞ mensubu Fransız vatandaşı bir kadının, 2 yaşındaki çocuğu ile Fransa'ya dönme umudu taşıdığı da bilgiler arasında. Gruptaki diğer kadınların 2019 yılı Mart ayında yakalanarak, Ayn İssa'daki kampa getirildikleri bildiriliyor.

DEAŞ MENSUBU FRANSIZLAR KAMPTA TUTULUYOR

Bouvier ve Martelet, bağlantı kurdukları Fransız vatandaşı kadın DEAŞ mensuplarının Fransa'ya dönüp 20 yıl cezaevinde kalmak yerine Suriye'de kalmayı tercih ettiklerine dikkat çekiyorlar.

Terör örgütü mensuplarının Ayn İssa ve Rakka'daki DEAŞ terör hücreleri vasıtasıyla İdlib'e ulaşma hedeflerini canlı tuttuklarına dikkat çeken Fransız gazeteciler, DEAŞ'ın da bu yönde propaganda sürdürdüğünü belirtiyor. PKK/YPG'nin halen 100 civarında DEAŞ mensubu Fransız vatandaşını Suriye'nin kuzeyindeki iki kampta tuttuğu kaydediliyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığının bu kişileri ülkeye geri getirmek için somut bir adımı bulunmadığı ifade edilirken, soru üzerine verilen yanıtta Fransa Dışişleri Bakanlığının sahadaki gelişmeleri dikkatle izlediği belirtildi.