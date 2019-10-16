AK Parti'den flaş açıklama: Kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduk
Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti milletvekilleri, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamında alınan ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatleri belirleme, sınırlama veya serbest bırakma yetkisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin 19 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, ödeme sistemlerinin, teknolojinin gelişmesiyle hızlı şekilde geliştiğini ve ekonominin içinde önemli yer tuttuğunu belirtti.
Ödeme sistemlerinin düzenlenmesiyle ilgili yetkilerin bir kısmı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundayken (BDDK) bir kısmının ise TCMB'de olduğunu hatırlatan Muş, "Ödeme sistemlerinin hızlı gelişmesi, sistem içindeki değişikliklerin çok hızlı ortaya çıkmasından dolayı, ödeme alanına ilişkin BDDK'daki yetkilerin de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devrini teklif ediyoruz." diye konuştu.
Düzenlemeyle ortaya çıkacak gelişmelere, yeni sistemlere adaptasyon konusunda daha hızlı adım atılabilmesi ve ikili yapının tek bir merkezde toplanmasını teklif ettiklerini dile getiren Muş, şunları kaydetti:
"Kanun teklifiyle Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulmasını, elektronik para kuruluşlarının bankalara yatırdıkları fonların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bloke edilmesi uygulamasının kaldırılmasını öneriyoruz.
Ödeme hizmetleri kapsamında alınan ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatleri belirleme, sınırlama veya serbest bırakma yetkisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmesini teklif ediyoruz. Düzenlemeyle sınırlı kullanım alanı olan ödeme araçlarının bazı durumlarda ödeme hizmeti kapsamına alınması konusunda Merkez Bankasının yetkilendirilmesini öngörüyoruz."
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