Yargıtay karar verdi! 13 eski hakim ve savcı için kırmızı bülten talebi
Gelen son dakika haberine göre; Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada, firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
"KIRMIZI BÜLTEN" TALEBİ
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay, Metin Özçelik, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen, Halük Gedikli ile tutuksuz sanık eski hakim Ayten Çeken katıldı.
Mahkeme heyeti, bazı müştekilerin katılma talepleri ve sanıkların durumu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hakan Arslan'a söz verdi. Firari sanıkların uzun süredir yakalanamadığını belirten Arslan, sanıkların uluslararası alanda da aranmaları için "kırmızı bülten" çıkarılmasını, yokluklarında tutuklanmalarını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Arslan, sanık Nalan Can dışındaki sanıklar hakkında adli kontrol kararı verilmesini de istedi.
Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı sanıklara söz verildi. Bu sırada Daire Başkanı Haydar Metiner, FETÖ'den tutuklu eski hakim Bülent Kınay'a nasıl yakalandığını sordu.
"İŞKENCE VAR" DİYEN SANIĞA MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI
Darbe girişiminin ardından tutuklananlarla ilgili işkence iddialarının bulunduğunu ileri süren Kınay, bu nedenle teslim olmak istemediğini ve Edirne'de yakalandığını söyledi.
Kınay'ın bu sözlerinin ardından Daire Başkanı Metiner, işkence suçuna dairelerinin baktığını hatırlattı. Metiner, "İşkence, Türkiye'de sıfır noktasında. Bu tür isnatlarla devlete haksızlık yapamazsınız. Türkiye bir hukuk devletidir." ifadeleriyle sanığı uyardı.
KIRMIZI BÜLTEN KARARI
Sanık beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyetinin ara kararları, Daire Başkanı Metiner tarafından açıklandı.
Davanın firari sanıklarından Celal Kara, Cihan Kansız, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Hadi Çaldır, Hüseyin Ayar, Mehmet Karababa, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Mustafa Boz, Seyfettin Mermerci, Yakup Hakan Günay ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama emirlerinin uzun süredir infaz edilmemesi nedeniyle kaçak sayılmalarına hükmeden mahkeme heyeti, bu sanıkların yokluklarında tutuklanmalarına karar verdi.
Firari 13 eski hakim ve savcının uluslararası alanda da aranmaları için "kırmızı bülten" çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Şubat 2020'ye bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti: Kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduk
- Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili yanıt!
- HDP'li vekilden küstah sözler: Barış Pınarı...
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalar
- İşte Mehmetçik'in şefkati! Propagandaları boşa çıktı
- "PKK/YPG DEAŞ’lıları nasıl serbest bıraktı?"
- Hulusi Akar'an salonu ayağa kaldıran asker selamı
- Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
- Yeni görüntü! İşte çatışma anları...
- Hulusi Akar'an salonu ayağa kaldıran asker selamı
- Havalimanında görevli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti! Fatma Funda Esenç'in cezası belli oldu
- AK Parti'den flaş açıklama: Kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduk
- ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye gelecekte...
- Trump’tan Fox News’e Türkiye açıklaması: Öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama: Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV