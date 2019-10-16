Mevlüt Çavuşoğlu ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.



Bakan Çavuşoğlu, Robert O'Brien arasındaki kritik görüşme saat 15.45'te gerçekleşecek.







(Fotoğrafta sağda Robert O'Brien)

Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.