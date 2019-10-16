HDP'li vekil Gergerlioğlu'ndan küstah Barış Pınarı açıklaması
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askeri terör yuvalarını yok ettikçe PKK'nın siyasi uzantısı HDP rahatsız olmaya devam ediyor. TBMM'de basın açıklaması yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır." diyerek küstah bir çıkışa imza attı.
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidi nedeniyle Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi rahatsız etmeye devam ediyor.
BİR YENİSİ EKLENDİ
Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaktan çekinmeyen HDP'li vekillere bir yenisi daha eklendi. Şanlı Türk ordusunun teröristlerin tepesine binmesinden rahatsız olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, harekat ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
SKANDAL AÇIKLAMALAR
Harekatın ismine itafta bulunan Gergerlioğlu, "Şu anda iktidarın adına Barış Pınarı Harekatı dediği bir harekat yürütülüyor. Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır. Savaşla çatışmayla varılacak yer doğru ve iyi bir yer olmayacaktır. Sınırın her iki yanından ölüm haberleri geliyor. İnsanlar ölüyor. Havan topları havalarda uçuyor. Onlarca havan topu düşüyor her yere. Siviller ne yapacağını şaşırmış durumda. Sınırdaki ilçelerimiz çok büyük bir tedirginlik yaşıyor. İnsanlar sabaha kadar uyuyamıyor. Bölgedeki halk başlatılan savaşın çözüm olmadığını biliyor" ifadelerini kullandı.
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